Шойгу показал Путину свою мастерскую по изготовлению поделок из древесины в Сибири

В Кремле рассказали, как проходит отдых президента России Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу в Сибири.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин вместе с Шойгу катаются на вездеходе, гуляют по тайге, пьют в лесу чай.

Министр обороны также продемонстрировал президенту свою мастерскую, где он изготавливает поделки из древесины. На некоторых кадрах с отдыха Путин и Шойгу - в одинаковых костюмах из рыжей кожи и меха.

О планах посетить Сибирь с целью отдыха Путин сообщил еще в четверг, 18 марта, реагируя на высказывания в его адрес американского лидера Джо Байдена.