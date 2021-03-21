В стране и мире Источники сообщают, что МВД проводит следственные действия с губернатором Пензенской области Валентина Пескова В настоящее время следователи проводят обыски и допросы с самим главою региона, а также его сыновьями и работниками администрации. © Фото: Пресс-служба Губернатора и Правительства Пензенской области, РИА Новости Читайте нас на: Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев задержан в качестве фигуранта уголовного дела о превышении должностных полномочий. Как уточнил информированный источник «Интерфакса», следственные действия в отношении руководителя края начались еще накануне вечером. «По версии правоохранительных органов, речь идет о заключении госконтрактов через подставные компании», - цитирует агентство представителя правоохранительных органов. Обыски и допросы проводятся у губернатора, двух его сыновей, в здании областной администрации, а также у ряда ее должностных лиц. В настоящее время в уголовном деле значатся четыре фигуранта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика