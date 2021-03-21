Северное сияние озарило небо Норильска

Жители Норильска смогли запечатлеть одно из самых необыкновенных и удивительных природных явлений - северное сияние.

Фотографиями и видеозаписями увиденного норильцы начали активно делиться в Сети. На видео, снятых в ночное время суток, можно увидеть, как в небе сияет яркий зеленый свет.

Накануне подобную картину смогли увидеть жители Санкт-Петербурга. Там благодаря неожиданному геомагнитному шторму небо озарило северное сияние - ярко-зеленые сполохи солнечного ветра на небе также были хорошо видны в Мурманской и Архангельской областях.