В МЧС РФ показали кадры крупного пожара в Сургуте
С места пожара самостоятельно эвакуировались 25 человек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
В МЧС РФ уточнили данные, касающиеся крупного пожара, разгоревшегося в двухэтажном здании в Сургуте по адресу улица Промышленная, д. 16.
По поступившей информации, с места пожара самостоятельно эвакуировались 25 человек. Четверо получили ушибы и переломы, двое были отравлены продуктами горения и один получил ожоги, при этом отказавшись от госпитализации.
В 4.21 по московскому времени возгорание было локализовано на площади 3600 квадратных метров. В 05.12 по Москве было ликвидировано открытое горение на данной площади. В тушении приняли участие более 50 человек и использовались 17 единиц техники.