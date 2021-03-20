В МЧС РФ показали кадры крупного пожара в Сургуте

В МЧС РФ уточнили данные, касающиеся крупного пожара, разгоревшегося в двухэтажном здании в Сургуте по адресу улица Промышленная, д. 16.

По поступившей информации, с места пожара самостоятельно эвакуировались 25 человек. Четверо получили ушибы и переломы, двое были отравлены продуктами горения и один получил ожоги, при этом отказавшись от госпитализации.

В 4.21 по московскому времени возгорание было локализовано на площади 3600 квадратных метров. В 05.12 по Москве было ликвидировано открытое горение на данной площади. В тушении приняли участие более 50 человек и использовались 17 единиц техники.