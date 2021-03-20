В стране и мире Огонь на площади 6600 «квадратов»: мощный пожар произошел в Сургуте Анна Берестовая К настоящему моменту пожар удалось локализовать. © Фото: 86.mchs.gov.ru Читайте нас на: В двухэтажном административно-бытовом здании в городе Сургуте произошел пожар. Инцидент случился на улице Промышленной. К моменту прибытия на место сотрудников экстренных служб огонь охватил верхний этаж дома. Площадь возгорания дошла до 6600 квадратных метров. В его тушении задействовано 70 человек и 21 единица техники. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. По имеющимся данным, есть пострадавшие. К настоящему моменту пожар удалось локализовать. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика