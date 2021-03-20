Белая улыбка и красное вино: стоматолог назвал неожиданное влияние напитка на зубы

Врач-стоматолог, медицинский эксперт Алексей Антипенко рассказал «Звезде», как красное вино действует на состояние зубов*. По его словам, не так давно ученые установили, что данный напиток содержит в себе вещество полифенол.

«Это бактерицидное вещество, которое очень удачно борется практически со всеми видами бактерий и, в частности, с бактериями, вызывающими кариес», - указал специалист.

Исходя из этого, как отметил Антипенко, красное вино снижает процент кариозных бактерий во рту и, соответственно, снижает эффективность кариеса.

Ранее ученые уточнили, какие разновидности алкоголя не стоит смешивать между собой. Негативными последствиями обернется употребление вместе виноградного и зернового алкоголя.

Кандидат фармацевтических наук объяснила, что худшей идеей является смешивание игристого вина с другими. Это объясняется тем, что в нем, помимо этилового спирта, присутствуют и другие спирты ароматического и изомерного ряда. В сочетании с другим алкоголем негативный эффект этих веществ усиливается и вызывает интоксикацию.

* Телеканал «Звезда» напоминает, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью.