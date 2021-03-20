Иностранцы больше не смогут владеть землей в Крыму

Начиная с 20 марта граждане иностранных государств, апатриды и зарубежные юридические лица больше не будут иметь права владеть землей на большей части территории Крыма. Эти территории указом президента РФ от марта 2020 года были признаны приграничными.

Запрет будет распространяться на многие туристические центры, такие как Ялта и Евпатория. Останутся свободными от ограничений земли в Джанкое, Симферополе и еще ряде населенных пунктов.

При наличии уже приобретенной земли и условии, что передача права собственности не произошла в предполагаемые законодательством сроки, недвижимость будет принудительно продана. Об этом рассказали РБК в Росреестре.

Ранее российский лидер Владимир Путин отдал распоряжение увеличить объем частных инвестиций. В течение следующих четырех лет в развитие региона планируется вложить триллион рублей.