Путин распорядился увеличить объем частных инвестиций в экономику Крыма

Российский президент Владимир Путин распорядился в течение четырех лет обеспечить Крым частными инвестициями в размере одного триллиона рублей. Как заявил глава государства в ходе посвященного развитию региона совещания с руководством регионов и правительством, такая задача стоит перед властями на всех уровнях.

Как подчеркнул российский лидер, для ее решения необходима координация действий со стороны профильных ведомств и министерств и ведение диалога с деловым сообществом.

«Это амбициозная задача - она потребует слаженных действий федеральных, региональных и муниципальных властей», - уточнил Путин.

Он также призвал власти всех уровней «самым внимательным образом относиться к поступающим от предпринимателей предложениям».

По словам главы страны, крупные государственные проекты, чья реализация завершается в регионе (включая обеспечение Крыма водой), являются опорой для будущих инвесторов.

«Смысл в том, чтобы созданная государством инфраструктура обеспечила возможности для реализации значительно большего объема инвестиционных проектов во всех отраслях - от промышленности до сферы услуг», - указал президент РФ.

По словам Путина, для улучшения делового климата в Крыму следует вести соответствующую работу.