В Госдуме назвали плюсы новых правил выхода в отпуск для многодетных работников

Член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала подробнее о недавно вступившем в силу законе, позволяющем наемным работникам с тремя и более несовершеннолетними детьми брать ежегодный оплачиваемый отпуск в свободно выбираемое время до момента наступления 14-летия младшего ребенка.

Депутат напомнила, что подобные привилегии были доступны многодетным родителям и ранее. В нововведении лишь был увеличен возраст детей. Бессараб также указала, что удобный отпуск даст возможность матерям и отцам проводить время с детьми в путешествиях или гостях, как, к примеру, это получается в новогодние праздники.

«Для детей, для родителей очень важно провести время летних отпусков вместе», - цитирует ее RT.

Ранее подобная возможность была у семей с тремя и более детьми младше 12 лет. Изменения были внесены в статью ТК РФ об «Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей».