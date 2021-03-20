В России изменились правила выхода в отпуск для многодетных работников

Работники, в семьях которых есть трое детей или больше, которым еще не исполнилось 18 лет, могут брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное для себя время до момента, когда самому младшему ребенку исполнится 14 лет. Такие изменения внесены в закон, который вступил в силу 20 марта, сообщила «Российская газета».

До изменений в статью Трудового кодекса об «Очередности предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков работникам, имеющим трех и более детей», взять отпуск в удобное время могли сотрудники с тремя и более детьми в возрасте только до 12 лет.

Как напомнили в Минтруде, большинство россиян могут отдыхать 28 дней в году. Дольше длится отпуск у госслужащих, педагогов и некоторых других категорий работников. Предоставить неоплачиваемый отпуск могут по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам. Его продолжительность устанавливается между соглашением между работодателем и сотрудником.