Посол РФ в Вене глубоко опечален смертью певца Нестеренко
Дипломат отметил, что музыкант оставил после себя огромное музыкальное наследие.
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Посольство РФ в Вене скорбит в связи с кончиной оперного певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко.
«Глубоко опечалены известием, что в Вене не стало Евгения Евгеньевича Нестеренко, великого советского и российского оперного певца, солиста (бас) Большого театра, героя социалистического труда», - написал посол Дмитрий Любинский в Facebook.
Он также отметил, что Нестеренко оставил огромное музыкальное наследие и нескольких учеников. Родственники музыканта сообщил, что его прах будет захоронен в России - согласно его последней воле.
Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни в Вене. По словам Натальи Игнатенко, музыкант умер от последствий коронавируса.