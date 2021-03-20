Посол РФ в Вене глубоко опечален смертью певца Нестеренко

Посольство РФ в Вене скорбит в связи с кончиной оперного певца, народного артиста СССР Евгения Нестеренко.

«Глубоко опечалены известием, что в Вене не стало Евгения Евгеньевича Нестеренко, великого советского и российского оперного певца, солиста (бас) Большого театра, героя социалистического труда», - написал посол Дмитрий Любинский в Facebook.

Он также отметил, что Нестеренко оставил огромное музыкальное наследие и нескольких учеников. Родственники музыканта сообщил, что его прах будет захоронен в России - согласно его последней воле.

Евгений Нестеренко скончался на 84-м году жизни в Вене. По словам Натальи Игнатенко, музыкант умер от последствий коронавируса.