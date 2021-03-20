В стране и мире Умер оперный певец Евгений Нестеренко Алексей Курильченко Народный артист СССР скончался от последствий заражения коронавирусом. © Фото: Владимир Вяткин РИА Новости Читайте нас на: На 84-м году жизни в Вене скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. По словам генерального директора «Фонда Елены Образцовой» Натальи Игнатенко, музыкант умер от последствий коронавируса. «Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью - COVID-19», - цитирует Игнатенко агентство ТАСС. Нестеренко был солистом Ленинградского Малого оперного театра, Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова и Большого театра. В 1976 году удостоился звания народного артиста СССР. Также он был героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, кавалером ордена Ленина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика