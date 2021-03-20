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Умер оперный певец Евгений Нестеренко

Алексей Курильченко
20:02 20.03.2021
Народный артист СССР скончался от последствий заражения коронавирусом.
Умер оперный певец Евгений Нестеренко
© Фото: Владимир Вяткин РИА Новости
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На 84-м году жизни в Вене скончался оперный певец, народный артист СССР Евгений Нестеренко. По словам генерального директора «Фонда Елены Образцовой» Натальи Игнатенко, музыкант умер от последствий коронавируса.

«Евгений Евгеньевич Нестеренко скоропостижно ушел из жизни на 84-м году жизни после госпитализации с тяжелой болезнью  - COVID-19», - цитирует Игнатенко агентство ТАСС.

Нестеренко был солистом Ленинградского Малого оперного театра,  Ленинградского театра оперы и балета им. С.М. Кирова и Большого театра. В 1976 году удостоился звания народного артиста СССР. Также он был героем Социалистического Труда, лауреатом Ленинской премии, кавалером ордена Ленина.

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