Спорт Стало известно имя нового тренера ФК «Ротор» Алексей Курильченко Волгоградский клуб возглавит экс-помощник тренера «Локомотива» Юрий Батуренко. © Фото: Алексей Филиппов РИА Новости Читайте нас на: Тренером волгоградского футбольного клуба «Ротор» назначен бывший советский футболист Юрий Батуренко, который долгое время работал помощником тренера Юрия Семина в «Локомотиве». Ранее «сине-голубых» тренировал Александр Хацкевич. «Юрий Михайлович Батуренко — оптимальный вариант для нас. Он работал плечом к плечу с Юрием Семиным, вместе с ним строил и готовил боевые команды. Кроме того, ему знакомы наши ребята, это поможет ему найти общий язык и с другими игроками», - заявил генеральный директор клуба Андрей Рекечинский. В ходе прошедшего 17 марта матча российской премьер-лиги «Ротор» уступил «Ростову» со счетом 0:4. Третьего апреля в следующем туре «Ротор» примет московский «Локомотив». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика