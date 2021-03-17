«Ростов» разгромил «Ротор» в матче РПЛ
Голы забили следующие игроки: Армин Гигович (42-я минута), Понтус Альмквист (59), Али Соу (62), Александр Саплинов (90+2).
© Фото: Сергей Пивоваров РИА Новости
«Ростов» победил волгоградский «Ротор» в матче 23-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча завершилась со счетом 4:0. Так, голы забили следующие игроки: Армин Гигович (42-я минута), Понтус Альмквист (59), Али Соу (62), Александр Саплинов (90+2).
Нападающий «Ростова» Али Соу на 8-й минуте не смог реализовать пенальти.
Третьего апреля в следующем туре «Ротор» примет московский «Локомотив». А команда «Ростова» сыграет со столичным «Спартаком» на следующий день.