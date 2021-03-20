Россия готова к открытию авиасообщения с Кубой

Россия в полном объеме готова к возобновлению авиасообщения с Кубой. Об этом сообщили в Росавиации.

В ходе встречи было достигнуто сотрудничество чрезвычайного и полномочного посла Кубы в РФ Хулио Гармендия Пенья с представителями МИД России и агентства.

«Отмечен высокий уровень двустороннего сотрудничества в сфере воздушного транспорта. Обсудили порядок выполнения полетов российских авиакомпаний в настоящее время», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на текущий момент «в условиях ограниченного количества авиарейсов между странами отмечается высокий уровень коммерческой загрузки рейсов российских авиакомпаний».

По завершению встречи, участники встречи договорились проработать вопрос расширения двустороннего авиасообщения.

«Российская сторона проинформировала о высокой степени готовности авиакомпаний к возобновлению авиасообщения между Россией и Кубой в полном объеме», — добавили в Росавиации.

Авиасообщение между государствами было прервано весной 2020 года из-за COVID-19.

Ранее с 16 марта в Израиле восстановили авиасообщение со всеми странами. Пассажиры смогут прилетать не более 3 000 человек в день в аэропорт имени Бен-Гуриона. Также должны соблюдаться все меры защиты.