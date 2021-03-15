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Израиль возобновит авиасообщение со всеми странами с 16 марта

Кира Карон
15:19 15.03.2021
Пассажиры должны будут соблюдать социальную дистанцию, а также сдавать тесты на COVID-19 прямо в аэропорту.
Израиль возобновит авиасообщение со всеми странами с 16 марта
© Фото: Gil Cohen Magen, XinHua, Globallookpress
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С 16 марта в Израиле восстановят авиасообщение со всеми странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Пассажиры смогут прилетать не более 3 000 человек в день в аэропорт имени Бен-Гуриона. Также должны соблюдаться все меры защиты. Сдать тест на COVID-19 пассажиры смогут прямо в аэропорту.

Ранее стало известно, что в Израиле в связи с угрозой распространения коронавируса с 25 января до конца января закрыли международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Решение было принято с целью предотвращения завоза новых мутаций COVID-19 и «распространения потенциального израильского штамма, который невосприимчив к существующим вакцинам».

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