Израиль возобновит авиасообщение со всеми странами с 16 марта

С 16 марта в Израиле восстановят авиасообщение со всеми странами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИД страны.

Пассажиры смогут прилетать не более 3 000 человек в день в аэропорт имени Бен-Гуриона. Также должны соблюдаться все меры защиты. Сдать тест на COVID-19 пассажиры смогут прямо в аэропорту.

Ранее стало известно, что в Израиле в связи с угрозой распространения коронавируса с 25 января до конца января закрыли международный аэропорт имени Бен-Гуриона. Решение было принято с целью предотвращения завоза новых мутаций COVID-19 и «распространения потенциального израильского штамма, который невосприимчив к существующим вакцинам».