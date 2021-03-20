СМИ: СК организовал проверку по факту наезда машины на баскетболиста Шабалкина

Московское следственное управление инициировало проверку по факту наезда автомобиля на пешехода в центре столицы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.

«Двадцатого марта 2021 года на проезжей части в центре Москвы между пешеходом и водителем произошел словесный конфликт, после которого машина продолжила движение, не дождавшись пока мужчина освободит дорогу. Организована доследственная проверка», - говорится в сообщении.

По данным источника РИА Новости, пострадавшего пешехода зовут Никита Шабалкин. Ранее сообщалось, что при наезде он мог получить травму ног.