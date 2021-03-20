В Москве автомобилист наехал на баскетболиста Шабалкина

В центре Москвы водитель легкового автомобиля наехал на бывшего баскетболиста Никиту Шабалкина и скрылся с места происшествия.

По предварительной информации, полученной от источника в правоохранительных органах, пострадавший был передан медикам для осмотра - у него могут быть травмированы ноги. Полицейские устанавливают местонахождение машины.

По данным СМИ, водитель наехал на Шабалкина намеренно - спортсмен не успел перейти на разрешающий сигнал светофора. Между ними началась словесная перепалка, после чего и был совершен наезд.