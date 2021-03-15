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«Дети под прицелом ВСУ»: в ЛНР рассказали об участившихся обстрелах Донбасса

Егор Левин
23:12 15.03.2021
Украинские военнослужащие обстреливают населенные пункты ДНР и ЛНР, в которых находятся действующие школы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Аверин, РИА Новости
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Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко поделился информацией о ситуации на линии боевого соприкосновения в Луганской народной республике. По его данным, северо-запад территории конфликта в настоящее время является самым «жарким» направлением боевых действий.

«Поскольку активизация действий противника наблюдается в районе Светлодарской дуги, там боевики вооруженных формирований Украины используют запрещенные Минскими соглашениями 120-миллиметровые минометы. Это как раз стык народных милиций Донецка и Луганска, и вот именно по нему они начали очень активно в последнее время наносить огневые удары», - сообщил Марочко по видеосвязи со студией программы «Открытый эфир» на «Звезде».

Также он заявил, что представители ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов Донбасса. Марочко отметил, что в них находятся действующие школы, местные дети находятся под практически непрерывными обстрелами с 8 марта.

«Администрацией школы было принято решение сократить учебный процесс, но от последних обстрелов, которые начинаются в 06:25 и продолжаются до самого вечера, это не спасает. Дети потенциально находятся под прицелом ВСУ», - сообщил он.

Также подполковник запаса назвал причину обстрела беспилотников ОБСЕ со стороны украинских военнослужащих: по его данным, это происходит по причине постоянного указания представителями организации в своих отчетах наличия запрещенного Минскими соглашениями вооружения. А одним из главных показателей ведения активных боевых действий Марочко назвал подготовку койко-мест в больницах, подконтрольных ВСУ.

Ранее на Украине рассказали о подготовке бойцов ВСУ инструкторами НАТО. С 2015 года они подготовили около 16 тысяч украинских военнослужащих к ведению боевых действий в городских условиях. С таким заявлением выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский.

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