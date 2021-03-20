РФС договорился об игре Головина за сборную России в матче со Словенией

Российский футбольный союз смог договориться о вызове Александра Головина в сборную России. В настоящее время Головин играет за клуб «Монако», но второго марта он сможет присоединиться к сборной России в Сочи против команды Словении.

«Это стало возможным после того, как РФС сумел договориться со всеми сторонами. Головин будет соблюдать специальный протокол и вернется во Францию на частном самолете, что поможет ему избежать карантина», - рассказал журналистам источник близкий к команде, передает «Чемпионат».

Ранее стало известно, что данный запрет был связан с договоренностью между французской лигой и клубами. Игрокам не разрешается играть в матчах сборных за пределами зоны Европейского союза и Европейской экономической зоны, чтобы избежать карантина.