«Монако» не отпустила Головина сыграть за сборную России в матче против Словении

Российский футболист Александр Головин не сможет выступить за сборную РФ в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2022 в Сочи. Об этом сообщила команда «Монако».

Данный запрет связан с договоренностью между французской лигой и клубами. Игрокам не разрешается играть в матчах сборных за пределами зоны Европейского союза и Европейской экономической зоны, чтобы избежать карантина для футболистов.

Теперь Головин сможет сыграть за сборную России только в выездных матчах с командами Мальты (24 марта) и Словакии (30 марта).