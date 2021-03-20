Белый дом уволил пятерых сотрудников за курение марихуаны

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что администрация работает над тем, чтобы обновить политику касаемую сотрудников Белого дома.

Она отметила, что были уволены пять сотрудников за курение марихуаны в прошлом. Увольнение произошло на фоне обещания 45-го президента США Джо Байдена ослабить ограничения, связанные с использованием марихуаны сотрудниками государственных учреждений.

«Несколько недель назад мы объявляли, что Белый дом работает со службой безопасности над тем, чтобы обновить политику, гарантировав, что употребление марихуаны в прошлом не будет автоматически лишать сотрудников права работать в Белом доме», - написала Псаки в Twitter.

Она отметила, что при новой администрации смягчение правил позволило новым людям поступить на работу в Белый дом, и только пять уволенных сотрудников стали исключением из этого правила.

Ранее Владимир Путин заявил о намерении продолжить диалог с президентом США. Он выразил желание провести диалог в онлайн-формате. Белый дома сообщил, Джо Байден будет готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время.