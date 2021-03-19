СМИ: Белый дом сообщил, когда Байден готов встретиться с Путиным

Американский лидер Джо Байден будет готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, когда наступит подходящее время. Об этом сообщил Белый дом, передает Bloomberg.

Ранее Путин заявил о намерении продолжить диалог с президентом США. Он выразил желание провести диалог в онлайн-формате.

Президент РФ отметил, что стороны могли бы обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты, борьбу с пандемией коронавируса и многое другое.