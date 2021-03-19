МОК согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов на Играх в Токио

Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил форму одежды российских спортсменов, в которой они будут участвовать на Олимпийских играх в Токио.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и РУСАДА, российские спортсмены не могут принимать участие в крупных международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под флагом России до 16 декабря 2022 года. Кроме того, им запрещено использовать национальные гимн и герб, а в экипировке должны отсутствовать государственные символы.

«МОК согласовал нам парадную и повседневную формы одежды. В экипировку пришлось вносить определенные изменения, что повлекло за собой изменение сроков и поставки. Исходим из того, что экипировочный центр откроется 30 июня», - руководитель главного управления ОКР, по обеспечению участия в олимпийских спортивных соревнованиях Андрей Конокотин.

До 2024 года у Олимпийского комитета подписан контракт с компанией Zasport, у которой сейчас находятся права на использование символики ОКР на одежде, обуви и аксессуарах. Поэтому она не должна нигде появиться раньше установленного официального срока.

Предполагается, что в состав олимпийской сборной России войдут 360-380 спортсменов. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года.