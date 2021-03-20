Ответный удар: экипажи Ту-22м3 прорвали оборону «противника» в Калужской области

Экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили задачи по выводу авиационной техники из-под условного удара противника и прорыву противовоздушной обороны. В рамках летно-тактических учений с экипажами летчиков дальней авиации последние сымитировали ответный авиационный удар.

Как рассказал руководивший маневрами командир авиационного полка, в учениях были задействованы молодые офицеры, которые принимали участие в подобных мероприятиях впервые в своей практике.

«Особое внимание уделялось качеству выполнения полетного задания экипажами, а также работе инженерно-технического состава по подготовке авиационной техники к повторному вылету», - цитирует пресс-служба Минобороны РФ полковника Вадима Белослюдцева.

Изучить район с достаточной полнотой и точностью помогли заранее сделанные аэрофотоснимки местности и крупномасштабные карты предстоящих действий.

Мероприятия проходили в Калужской области на базе авиационного полка дальней авиации согласно плану боевой подготовки.