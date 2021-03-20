Акинфеев подарил свой вратарский свитер актеру Бурунову

Прославленный голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фотографию с известным российским актером Сергеем Буруновым на своей странице в Instagram, на которой он вручил звезде кино личный подарок с автографом. Вратарь «армейцев» подарил киноактеру свой вратарский свитер с записанным на нем пожеланием.

Восхищению подписчиков футболиста, которое они выражают в комментариях, нет предела.

«Ну наконец-то вы встретились!», - радуется один из поклонников. «Все правильно!!! Сергей - тяни кинематограф, а Игорь тянет Российский футбол!», - замечает второй комментатор. «Отличное сочетание! Две легенды - две супер звезды», - комментирует третий.

Сергей Бурунов уже давно поддерживает московский ЦСКА, а поклонником этой команды он стал после своей роли в сериале «Полицейский с Рублевки», где любимым игроком его героя был как раз Игорь Акинфеев.

Уже ветеран российского футбола, 34-летний Игорь Акинфеев в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» обновил рекорд Лиги по отбитым пенальти. Так что шутка про счастливую «ногу Акинфеева», которая родилась во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году, до сих пор актуальна.