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Акинфеев подарил свой вратарский свитер актеру Бурунову

Валентина Пескова
10:49 20.03.2021
Вратарь ЦСКА оставил автограф актеру театра и кино, который сыграл роль полицейского - поклонника Акинфеева в сериале «Полицейский с Рублевки».
Акинфеев подарил свой вратарский свитер актеру Бурунову
© Фото: igor_igor_akinfeev, instagram
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Прославленный голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал фотографию с известным российским актером Сергеем Буруновым на своей странице в Instagram, на которой он вручил звезде кино личный подарок с автографом. Вратарь «армейцев» подарил киноактеру свой вратарский свитер с записанным на нем пожеланием.

Восхищению подписчиков футболиста, которое они выражают в комментариях, нет предела.

«Ну наконец-то вы встретились!», - радуется один из поклонников.

«Все правильно!!! Сергей - тяни кинематограф, а Игорь тянет Российский футбол!», - замечает второй комментатор.

«Отличное сочетание! Две легенды - две супер звезды», - комментирует третий.

Сергей Бурунов уже давно поддерживает московский ЦСКА, а поклонником этой команды он стал после своей роли в сериале «Полицейский с Рублевки», где любимым игроком его героя был как раз Игорь Акинфеев.

Уже ветеран российского футбола, 34-летний Игорь Акинфеев в матче 23-го тура РПЛ с «Зенитом» обновил рекорд Лиги по отбитым пенальти. Так что шутка про счастливую «ногу Акинфеева», которая родилась во время чемпионата мира по футболу, проходившего в России в 2018 году, до сих пор актуальна.

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