Псаки заметила, что Путин вряд ли поддается обидам
Пресс-секретарь Белого дома прокомментировала выпады президента США Джо Байдена в адрес российского лидера.
© Фото: Yuri Gripas, Cnp, Globallookpress
Дженнифер Псаки, комментируя заявление президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине заметила, что глава России вряд ли «поддается обидам».
«Я полагаю, что у президента Путина - куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», - сказала пресс-секретарь Белого дома в эфире MSNBC.
Накануне президент РФ ответил на оскорбительное заявление американского коллеги Джо Байдена в свой адрес, напомнив, что прежде чем оценивать других людей, нужно посмотреть в зеркало на самого себя.
Владимир Путин также предложил лидеру США провести в ближайшие дни диалог в прямом эфире, однако в администрации Байдена пока не готовы принять такое решение.