Псаки заметила, что Путин вряд ли поддается обидам

Дженнифер Псаки, комментируя заявление президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине заметила, что глава России вряд ли «поддается обидам».

«Я полагаю, что у президента Путина - куда более толстая кожа, чем за ним могут признавать его сотрудники», - сказала пресс-секретарь Белого дома в эфире MSNBC.

Накануне президент РФ ответил на оскорбительное заявление американского коллеги Джо Байдена в свой адрес, напомнив, что прежде чем оценивать других людей, нужно посмотреть в зеркало на самого себя.

Владимир Путин также предложил лидеру США провести в ближайшие дни диалог в прямом эфире, однако в администрации Байдена пока не готовы принять такое решение.