В стране и мире Путин рассказал, когда готов поговорить с Байденом Алексей Курильченко Диалог в онлайн-формате может пройти в ближайшее время. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин сообщил в возможных сроках онлайн-диалога с главой Белого дома Джозефом Байденом. Путин выразил желание провести его в ближайшее время. «Я бы не откладывал это в долгий ящик, я на выходных хочу съездить в Тайгу - немножко отдохнуть, а там можно было бы завтра или, скажем, в понедельник», - заявил Путин. Также президент РФ отметил, что хочет провести общение в «прямом эфире». Стороны могли бы обсудить двусторонние отношения, стратегическую стабильность, региональные конфликты, борьбу с пандемией коронавируса и многое другое. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика