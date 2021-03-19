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Под покровом: какую опасность скрывают тающие весной сугробы

Анна Берестовая
04:59 19.03.2021
На обуви вещества для очистки улиц часто попадают в квартиры граждан.
Под покровом: какую опасность скрывают тающие весной сугробы
© Фото: pixabay.com
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Во время таяния снежного покрова в период весеннего потепления открывается не только находящаяся под ним почва, но и химические реагенты, которые зимой использовались для облегчения ходьбы по улицам. В связи с этим едкие вещества часто остаются на обуви прохожих и попадают таким путем в квартиры, где могут становиться причиной развития аллергий.

Об этом рассказал эколог-эксперт Антон Ястребцев. Помимо этого, реагенты портят мебель и обувь, на которую попадают. В связи с этим после прихода домой уличные ботинки следует сразу же помыть.

Для полного же избавления от проблемы, по мнению эксперта, следует сильно ограничить использования реагентов, оставив их лишь на путях движения транспорта.

«Надо запретить использовать реагенты на тротуарах», - обозначил он в беседе с радио Sputnik.

Тем не менее, в ряде российских городов местные жители пока не имеют поводов задуматься о таянии снега. Несмотря на середину марта, некоторые территории страны окутывают метели и холодный ветер.                            

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