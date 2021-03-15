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Снежная весна: как россияне справляются с метелями в середине марта

Алексей Курильченко
Максим Низкодубов
21:29 15.03.2021
В регионах страны бушует снег и ураганный ветер.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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На календаре середина марта, а весной и не пахнет. В Балейском районе Забайкалья десятки машин завязли в снегу в разгар метели. До автомобилей не может добраться ни спецтехника, ни аварийные службы. Мешает шквальный степной ветер.

Ураган разрушает фасады зданий и срывает кровли с домов. Районная школа осталась без окон. За считанные минуты в коридорах намело сугробы по колено. Занятия отменили. В садик дети тоже не пошли. Крыша учреждения превратилась в решето. Сразу в 4 районах Забайкалья действует режим ЧС.

За ночь по всем улицам, по всем переходам огромные сугробы. Отключился свет около двух часов ночи, в это время отключилось электричество.  Перестали работать насосы, подающие и горячую и холодную воду.

Стихия меньше, чем за сутки обесточила больше полусотни населенных пунктов. Повалены столбы и линии электропередачи. На дорогах бураны и нулевая видимость. Непогода в Забайкалье пришла из Иркутской области. Там снежный циклон бушевал несколько часов. Отменили десятки авиарейсов

А вот в соседней Амурской области местные жители уже надувают лодки и достают весла. По-другому теперь никуда не добраться. Ливневки забиты, машины по колеса в воде. В регион приходит паводок. после рекордно снежной зимы наводнения угрожают целому ряду российских регионов.

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