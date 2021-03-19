Премьер Италии допустил возможность применения «Спутника V» в его стране

В Италии не исключили, что могут закупить и использовать на своей территории разработанную в РФ вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции 19 марта.

Премьер отметил, что в условиях, когда «европейская координация... не работает», следует быть готовым предпринимать самостоятельные действия.

«И это говорю не только я», - цитирует Драги ТАСС.

Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц указал, что допускает использование российской вакцины в своем государстве. Канцлер обозначил, что Европейскому агентству лекарственных средств стоит как можно скорее зарегистрировать препарат.