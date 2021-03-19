Премьер Италии допустил возможность применения «Спутника V» в его стране
Марио Драги заметил, что в настоящее время европейская координация в сфере здравоохранения работает не слишком хорошо.
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В Италии не исключили, что могут закупить и использовать на своей территории разработанную в РФ вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил премьер-министр страны Марио Драги на пресс-конференции 19 марта.
Премьер отметил, что в условиях, когда «европейская координация... не работает», следует быть готовым предпринимать самостоятельные действия.
«И это говорю не только я», - цитирует Драги ТАСС.
Ранее австрийский канцлер Себастьян Курц указал, что допускает использование российской вакцины в своем государстве. Канцлер обозначил, что Европейскому агентству лекарственных средств стоит как можно скорее зарегистрировать препарат.