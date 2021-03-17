Канцлер Австрии призвал как можно скорее зарегистрировать «Спутник V» в ЕС

В случае доказательства безопасности для здоровья российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» она должна быть как можно скорее зарегистрирована в Евросоюзе. Такое заявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц.

Он настойчиво призвал Европейское агентство лекарственных средств последовать такому пути. Курц также отметил, что стоит провести быструю регистрацию и других безопасных препаратов против коронавируса.

«Чем больше вакцин, тем лучше», - высказался канцлер в эфире канала «Ое-24.ТВ».

Кроме того, Курц указал, что сама Австрия вполне сможет получить разработанную центром Гамалеи совместно с Минобороны РФ вакцину для применения.

Ранее делегация РФПИ провела успешные переговоры с австрийским канцлером по вопросам «Спутника V». В российском посольстве отметили, что беседа прошла в позитивном ключе.