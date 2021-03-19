Борис Джонсон привился вакциной AstraZeneca
Премьер Великобритании призвал британцев привиться как можно скорее.
© Фото: Han Yan XinHua Globallookpress
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон привился от коронавируса вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca.
«Слушайте ученых, слушайте то, что вчера говорило Европейское агентство лекарственных средств и Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения Великобритании. Настоящий риск представляет собой COVID-19, и сделать прививку сейчас - очень хорошая идея», - заявил Джонсон телеканалу Sky News.
Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что на основе имеющихся данных о препарате, риски возникновения тромбов не были обнаружены. Поэтому ВОЗ призвала использовать вакцину производства компании AstraZeneca от COVID-19.