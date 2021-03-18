В стране и мире Во Франции возобновят использование вакцины AstraZeneca с 19 марта Кира Карон Ранее несколько европейских стан приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о 22 случаях тромбоза. © Фото: Chris Emil Janssen via www.imagowww.imago-images.de Globallookpress Читайте нас на: Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что с 19 марта страна возобновляет использование вакцины AstraZeneca. «С завтрашнего утра Высший орган здравоохранения актуализирует свои рекомендации по вакцине AstraZeneca, чтобы мы могли возобновить кампанию по вакцинации сразу же после этого, с завтрашнего дня во второй половине дня», - сообщил Кастекс. Он добавил, что сам пройдет вакцинацию препаратом AstraZeneca в пятницу. Ранее несколько европейских стан приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о 22 случаях тромбоза.Использование препарата остановлено в Италии, Германии и Нидерландах. В свою очередь, AstraZeneca сообщила, что проведенные ею исследования не подтверждают возможность проблемы тромбообразования как побочного эффекта от разработанной ею вакцины. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика