Во Франции возобновят использование вакцины AstraZeneca с 19 марта
Премьер-министр Франции Жан Кастекс сообщил, что с 19 марта страна возобновляет использование вакцины AstraZeneca.
«С завтрашнего утра Высший орган здравоохранения актуализирует свои рекомендации по вакцине AstraZeneca, чтобы мы могли возобновить кампанию по вакцинации сразу же после этого, с завтрашнего дня во второй половине дня», - сообщил Кастекс.
Он добавил, что сам пройдет вакцинацию препаратом AstraZeneca в пятницу.
Ранее несколько европейских стан приостановили использование вакцины AstraZeneca после сообщений о 22 случаях тромбоза.Использование препарата остановлено в Италии, Германии и Нидерландах.
В свою очередь, AstraZeneca сообщила, что проведенные ею исследования не подтверждают возможность проблемы тромбообразования как побочного эффекта от разработанной ею вакцины.