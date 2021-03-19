Захарова пожелала успехов Мезенцеву на посту госсекретаря Союзного государства
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала назначение бывшего посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева на пост Государственного секретаря Союзного Государства России и Белоруссии. Дипломат пожелала успехов своему коллеге на новой должности.
«Убеждены, что в качестве руководителя союзного органа Д.Ф.Мезенцев обеспечит преемственность работы на ответственном посту Государственного секретаря и продолжит курс на углубление братских российско-белорусских отношений, который он эффективно осуществлял в должности главы российского дипломатического представительства в Минске. Желаем ему всяческих успехов в этой деятельности в интересах России и Белоруссии и на благо народов наших стран», - говорится в сообщении на сайте МИД.
Ранее должность госсекретаря занимал Григорий Рапота - он был освобожден от поста указом президента Белоруссии Александра Лукашенко. Захарова отметила, что в МИД признательны Рапоте за вклад в развитие отношений двух государств.