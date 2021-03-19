Бывший посол РФ в Минске назначен госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии
Ранее эту должность занимал Григорий Рапота, он освобожден от должности.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о назначении бывшего посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева на пост государственного секретаря Союзного государства России и Белоруссии.
Ранее занимавший пост Григорий Рапота был освобожден от должности. По данным издания «Белта», в тот же день была принята Директива №1 об объявлении благодарности Рапоте за значительный вклад в развитие Союзного государства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Мезенцева от обязанностей посла РФ в Белоруссии. Документ с указом опубликован на сайте правовой информации.