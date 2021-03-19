Корабль «Союз МС-17» успешно отстыковался от МКС

Экипаж Международной космической станции начал процесс перестыковки корабля «Союз МС-17» на другой модуль. Корабль успешно отсоединился от модуля «Рассвет». За 29 минут он должен облететь станцию и пристыковаться к модулю «Поиск». Пилотирование «Союза» осуществляет россиянин Сергей Рыжиков.

Перестыковка необходима для того, чтобы освободить модуль «Рассвет» для стыковки с кораблем «Союз МС-18» в апреле. Также перемещение корабля нужно для выхода в открытый космос, в ходе которого будет отсоединен модуль «Пирс».

Запуск первого в истории экипажа только из российских космонавтов к Международной космической станции на «Союз МС-18» состоится 9 апреля. В состав экипажа «Союз МС-18» вошли космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и Сергей Корсаков. Ранее экипажи полностью из российских космонавтов к МКС не летали.