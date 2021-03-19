СМИ: Байден не сможет вечно вести конфронтацию с Россией

Президент США Джозеф Байден выбрал рискованную политику в отношениях с Россией, однако не сможет долго придерживаться курса конфронтации. Такое мнение высказывают журналисты издания Der Spiegel.

«Байден не сможет вечно придерживаться конфронтационного курса. Россия слишком крупна и влиятельна, чтобы полностью исключить с ней конструктивное взаимодействие», - считает журналист.

Отмечается, что отношения США и России всегда были сложной темой для каждого американского президента, однако с приходом Байдена отношения с Владимиром Путиным стремительно дошли до низшей точки. По мнению издания, Байден будет вести двустороннюю политику - продолжит жесткую риторику в отношении России, но при этом постарается налаживать с Москвой конструктивный диалог по важным для Вашингтона вопросам.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал современную западную дипломатию как «фейковую и фриковую». Российская сторона продолжает призывать Запад к взаимоуважительному профессиональному диалогу для соблюдения баланса интересов и компромиссов, однако эти призывы игнорируются.