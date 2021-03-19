«Фриковая дипломатия»: Лавров назвал новый феномен в западной внешней политике

Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал современную западную дипломатию как «фейковую и фриковую». Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил на ежегодном заседании Попечительского совета Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М.Горчакова.

«Все шире используется изобретение различных небылиц, выдвижение обвинений, доказательства которых предоставлять высокомерно отказываются – да их, судя по всему, и нет. В ход идут всевозможные фейки, причем наряду с фейковыми новостями, которыми заполнены СМИ и соцсети, в арсенале ряда западных лидеров появился новый феномен – фейковая, а порой и фриковая дипломатия», - цитирует Лаврова сайт МИД.

Глава МИД подчеркнул, что российская сторона продолжает призывать Запад к взаимоуважительному профессиональному диалогу для соблюдения баланса интересов и компромиссов. Однако эти призывы игнорируются, заявил Лавров.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что, несмотря на то, что президент США Джо Байден неприемлемо высказывался в адрес президента России Владимира Путина, РФ не пойдет на еще большее ухудшение отношений, которые и так находятся в тупике.