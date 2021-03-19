Сила ради мира: как проходят совместные учения военнослужащих РФ и Белоруссии

Вертолеты армейской авиации под Ульяновском перебросили российских десантников и бойцов Сил Специальных Операций Белоруссии. У военнослужащих миротворческая миссия в эпицентре локального конфликта. Такова легенда первых в этом году совместных тактических учений.

Оперативный десант выдвинулся на позиции. Задача – обеспечить безопасность прохода основных сил миротворцев в зоне условного вооруженного конфликта. Утопая в снегу по пояс, десантная группа заняла ключевую высоту. Одновременно на позиции вышли еще несколько групп. Путь свободен, колонна начала движение.

За передвижением колонны следили с воздуха с помощью беспилотников «Элерон» и «Орлан». Технику прикрывала пара ударных вертолетов Ми-24. Тренировки проходили в условиях максимально приближенных к боевым. Например, нападение на пост начиналось внезапно, никто из обороняющихся не знал, когда и откуда пойдет неприятель.

Головная машина подорвалась на фугасе. Из лесополосы наперерез колонне выдвинулась техника условного противника, завязался бой. Враг уничтожен, и за дело взялись саперы. В это время поступила новая вводная – при нападении на колонну, один из миротворцев получил серьезное ранение, ему потребовалась экстренная эвакуация.

В течение двух недель российские и белорусские миротворцы отрабатывают навыки совместных действий в различных ситуациях: развертывание миротворческого контингента, выставление наблюдательных постов, прохождение гуманитарных колонн.

На этот раз миротворцы взяли под контроль базу хранения боевой техники. Нападение внезапное, к тому же сразу с трех направлений. Грамотно выставленные посты свели все усилия противника на нет. Бойцы оперативно заняли огневые позиции, а еще через несколько секунд бой уже окончен.

Кульминация учений - отражение нападения на наблюдательный пост. С появлением условного противника, воздух над полигоном Поливно загудел от пуль и снарядов. Боевые машины десанта нового поколения провели стрельбу с закрытых позиций, а значит, противник находился вне зоны прямой видимости.

Всего в учениях задействовали порядка 500 военнослужащих, авиацию и около 100 единиц боевой техники. Задачи выполнены полностью. Первые в новом году российско-белорусские учения вновь показали - военнослужащие двух стран готовы выполнить задачу по поддержанию мира в любой точке земного шара.