На страже безопасности: в Ульяновске началась активная фаза совместных миротворческих учений РФ и Белоруссии

На полигоне Поливно в Ульяновске проходят миротворческие учения, в которых принимают участие военнослужащие из РФ и Белоруссии. Сводное российско-белорусское миротворческое подразделение приступило к выполнению миротворческих задач в ходе активной фазы маневров, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

«Личный состав осуществил выход в указанный район, где провел первоочередные мероприятия по расположению на месте, организации охраны, обороны и маскировки пунктов управления, на которых командование контингента приступило к планированию и организации миротворческой операции в условиях действия в районе разрозненных группировок незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.

В рамках маневров миротворцы будут тренироваться сопровождать гуманитарные колонны, осуществлять патрулирование, работать на наблюдательных и контрольно-пропускных пунктах. Также в задачи военнослужащих входит поиск, блокирование и разоружение незаконных формирований, а также их уничтожение при оказании вооруженного сопротивления.

Активная фаза учений проходит с 16 по 19 марта. В мероприятиях участвуют 500 военнослужащих, около 100 единиц техники из РФ и более 80 военнослужащих из Белоруссии. Также задействованы два вертолета Ми-24 и вертолеты Ми-8 АМТШ армейской авиации.