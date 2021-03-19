Эксперт рассказал, как решение Центробанка отразится на ставках по кредитам

Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов заявил о мягком повышении ставок по кредитам на фоне изменений политики Центробанка. По его мнению, в экономике наметился курс на незначительное ужесточение кредитных условий.

«Несмотря на то что Центральный банк повысил сегодня ключевую ставку на 0,25%, денежно-кредитная политика сохраняется мягкой. На наш взгляд, в текущем году мы можем еще увидеть два-три повышения ключевой ставки Банка России и в базовом сценарии рост ключевой ставки может достичь 5-5,25%. Повторюсь, что такой рост ставки, скорее всего, будет означать сохранение мягкой денежно-кредитной политики и незначительного ужесточения кредитных условий в экономике», - отметил Подгузов.

По его мнению, по итогам решения Центробанка незначительно укрепится курс рубля - на 10-15 копеек. Ставки по кредитам и депозитам уже начали небольшой рост, но этот рост окажется незначительным, отметил Подгузов.

В ходе заседания совета директоров Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5% впервые с 2018 года. Экономисты отметили, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина надела на заседание брошь с ястребом, что трактуется как сигнал к повышению ставок.