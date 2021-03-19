«Важно, что она говорит, а не что надевает»: эксперт о ястребиной броши Набиуллиной на заседании ЦБ

Экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал «Звезде» решение председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной надеть брошь в виде ястреба на заседание совета директоров. В ходе этого заседания Банк России повысил ключевую ставку на 0,25 п.п., до 4,5% впервые с 2018 года.

«Важно слушать то, что она говорит, а не смотреть, что надевает. Это уже вторичные признаки. А говорит она, что "ястребиная" риторика и действия, то есть повышение ставки, вполне возможны в будущем, но все равно Центробанк это будет определять в зависимости от ситуации на момент заседания совета директоров. Поэтому не стоит воспринимать эту брошку как сигнал к ужесточению кредитной политики», - заявил Шабанов.

По данным сайта Investing, украшения Набиуллиной трактуются как изменения в стратегии работы Центробанка. Украшения в виде ястреба считаются знаком повышения ставок, а голуби - как сигнал к снижению.