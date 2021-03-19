Брат погибшего при взрыве в доме в Химках не знает, как рассказать о трагедии родным

Брат одного из погибших в результате взрыва в доме в Химках пока не сообщал родственникам о случившемся. Этим мужчина поделился со «Звездой». Он подчеркнул, что пока не знает, как подобрать слова, чтобы рассказать о трагедии тете.

«Вы знаете, у меня еще тетя ничего не знает. Не знаю, как сказать. Большая трагедия. Единственный брат, у меня нет слов просто», - отметил мужчина.

Он добавил, что его погибший брат жил за стенкой квартиры, где непосредственно произошел взрыв.

Утром в пятницу, 19 марта, на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Зеленая в Химках произошел взрыв, затем начался пожар. В результате инцидента обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами, в некоторых других квартирах дома повреждены балконы и выбиты стекла.

При взрыве погибли три человека, включая ребенка. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. По предварительным данным, причиной инцидента стал взрыв газа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал, что пострадавшие в результате ЧП получат финансовую помощь.