Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в подмосковных Химках

По предварительной информации, причиной взрыва в квартире многоэтажного дома в подмосковных Химках стала газовоздушная смесь.

Известно об одном погибшем в результате происшествия. Из-под обломков также эвакуировали двух детей, один из которых - без признаков жизни.

Общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. В настоящий момент в ликвидации последствий происшествия задействованы 57 человек и 15 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошла трагедия.

ЧП произошло на восьмом этаже дома 16 на улице Зеленая. Сейчас на месте происшествия работают подразделения, разрушены перекрытия между восьмым и девятым этажами.