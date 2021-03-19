Врач объяснил, можно ли употреблять алкоголь перед посещением стоматолога

За сутки до посещения врача-стоматолога стоит отказаться от употребления спиртных напитков. Причина этого кроется в активности алкогольдегидрогеназы - фермента, который начинает вырабатываться после попадания в организм человека любого объема алкоголя.

Алкогольдегидрогеназа, расщепляющая алкоголь, снижает действие современных анестетиков. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Одновременно этот фермент очень неудачно действует на современные анестетики, то есть он их частично разлагает и частично снижает их эффективность. То есть если мы планируем болезненные априори вмешательства, например, депульпирование, удаление зуба, анестетик не сработает, просто он технически не сработает на полную заложенную в него программу. Процентов 30 эффекта мы получим, но не более», - пояснил стоматолог.

По его словам, если анестетики не срабатывают в полной мере, приходится переносить манипуляции. Антипенко также отметил, что алкогольдегидрогеназа остается активной в организме до 48 часов.

Кроме того, стоматолог обратил внимание, что в некоторых случаях пациент в средней или тяжелой степени алкогольного опьянения может травмироваться в стоматологическом кабинете, где много вращающихся инструментов.