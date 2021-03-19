Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Врач объяснил, можно ли употреблять алкоголь перед посещением стоматолога

Светлана Иванова
16:58 19.03.2021
Расщепляющий алкоголь фермент снижает действенность анестетиков, указал доктор.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rolf Fischer, imagebroker, Globallookpress
Читайте нас на:

За сутки до посещения врача-стоматолога стоит отказаться от употребления спиртных напитков. Причина этого кроется в активности алкогольдегидрогеназы - фермента, который начинает вырабатываться после попадания в организм человека любого объема алкоголя.

Алкогольдегидрогеназа, расщепляющая алкоголь, снижает действие современных анестетиков. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал врач-стоматолог Алексей Антипенко.

«Одновременно этот фермент очень неудачно действует на современные анестетики, то есть он их частично разлагает и частично снижает их эффективность. То есть если мы планируем болезненные априори вмешательства, например, депульпирование, удаление зуба, анестетик не сработает, просто он технически не сработает на полную заложенную в него программу. Процентов 30 эффекта мы получим, но не более», - пояснил стоматолог.

По его словам, если анестетики не срабатывают в полной мере, приходится переносить манипуляции. Антипенко также отметил, что алкогольдегидрогеназа остается активной в организме до 48 часов.

Кроме того, стоматолог обратил внимание, что в некоторых случаях пациент в средней или тяжелой степени алкогольного опьянения может травмироваться в стоматологическом кабинете, где много вращающихся инструментов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
17:21 В стране и мире
Российская вакцина «Спутник V» одобрена на Сейшельских Островах
15:50 В стране и мире
ЕС объявил о начале третьей волны COVID-19
14:06 Спорт
МОК согласовал парадную и повседневную форму российских спортсменов на Играх в Токио
13:14 В стране и мире
Путин в выходные отдохнет в сибирской тайге в компании Шойгу
12:24 В стране и мире
Видео
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в подмосковных Химках
Популярное
Популярное
Черные дыры оказались не черными и не дырами
Видео
Концерт на глубине: экипаж субмарины Черноморского флота исполнил песню «Усталая подлодка»
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.