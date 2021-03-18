Произошли сбои в работе мессенджера Telegram

Пользователи Telegram по всему миру сообщили о сбоях в работе мессенджера.

Сбой в работе произошел около 17.12 мск. О проблемах сообщили пользователи из России, Украины, Белоруссии. Это следует из опубликованного отчета.

Большинство жалоб пользователей касается проблем с подключением (85%). Другие не могут отправить сообщения (14%).

Ранее сбои в Telegram происходили 8 февраля. Неполадки в работе были зафиксированы пользователями из Германии, Украины, Белоруссии.