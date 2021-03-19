Губернатор МО пообещал оказать помощь пострадавшим при взрыве газа в Химках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Химках будет оказана финансовая помощь.

«Пострадавшим оказывается помощь. Что касается выплат - они будут сделаны. Понятно, что этим не вернешь троих погибших. С 5 по 9 этаж в течение двух недель жители не смогут проживать. За двое суток сделаем обследование вместе с МЧС, чтобы убедиться, что ничего не угрожает. За три недели полностью отремонтируем, восстановим подъезд», - заявил Воробьев.

По словам министра социального развития Подмосковья Ирины Фаевской, семьям погибших при взрыве в жилом доме в Химках выплатят по одному миллиону рублей. 500 тысяч рублей получат жители дома, получившие тяжкий вред здоровью, 300 тысяч — повреждения средней тяжести и 100 тысяч — легкий вред здоровью.

ЧП произошло на восьмом этаже дома 16 на улице Зеленая. Погибли три человека - двое детей и мужчина. По предварительной информации, причиной взрыва в квартире многоэтажного дома в подмосковных Химках стала газовоздушная смесь.