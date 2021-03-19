Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Двое детей и мужчина погибли при взрыве газа в доме в Химках

Алена Миронова
12:51 19.03.2021
По факту произошедшего завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Читайте нас на:

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковных Химках погибли три человека - двое детей и мужчина. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По имеющейся информации, все погибшие проживали в одной квартире. Отмечается, что под завалами могут еще находиться люди. Из-под обломков эвакуировали одного ребенка.

По факту произошедшего завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек. 

Общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. В настоящий момент в ликвидации последствий происшествия задействованы 57 человек и 15 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошла трагедия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
13:14 В стране и мире
Путин в выходные отдохнет в сибирской тайге в компании Шойгу
12:24 В стране и мире
Видео
Названа предварительная причина взрыва в многоэтажке в подмосковных Химках
12:12 В стране и мире
Псаки признала наличие проблем в США после слов Путина
10:33 Армия
Видео
Танки, пехота, огонь артиллерии: в Кузбассе завершился этап масштабных антитеррористических учений
10:07 В стране и мире
Американский спутник взорвался в космосе
Популярное
Популярное
Видео
Концерт на глубине: экипаж субмарины Черноморского флота исполнил песню «Усталая подлодка»
Видео
«Шутки кончились»: космонавт Корниенко поделился своими эмоциями от выхода в открытый космос
Видео
«Будьте здоровы»: Путин ответил на слова Байдена
Видео
Огненный вихрь: кадры боевых стрельб из С-400 и ЗРК «Бук» в Бурятии
Видео
«Ощущение, что Байден сошел с ума»: Хинштейн прокомментировал слова президента США о Путине
Видео
Весна отменяется: в Москву вернутся зимние морозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.