Двое детей и мужчина погибли при взрыве газа в доме в Химках

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в подмосковных Химках погибли три человека - двое детей и мужчина. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По имеющейся информации, все погибшие проживали в одной квартире. Отмечается, что под завалами могут еще находиться люди. Из-под обломков эвакуировали одного ребенка.

По факту произошедшего завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более человек.

Общая площадь обрушения между этажами здания составила 25 квадратных метров. В настоящий момент в ликвидации последствий происшествия задействованы 57 человек и 15 единиц техники.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь жильцам дома, где произошла трагедия.