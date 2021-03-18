«Нет никакого смысла»: в МИД высказались против ухудшения отношений с США, несмотря на недопустимые слова Байдена

Представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что, несмотря на то что президент США Джо Байден неприемлемо высказывался в адрес президента России Владимира Путина, РФ не пойдет на еще большее ухудшение отношений, которые и так находятся в тупике.

«Кто-то должен допускать недопустимые высказывания, а мы должны ухудшать и без того находящиеся в тупике двусторонние отношения? Идти на поводу этой логики нет никакого смысла. Продолжать разрушать, ставить палки в колеса - это точно не российская ни стратегия, ни тактика», - сказала Мария Захарова.

Ранее президент США Джо Байден в интервью телекомпании ABC заявил, что российское руководство «заплатит цену» в связи с приписываемыми Москве якобы попытками вмешательства в американские выборы. В частности, такое развитие событий президент США спрогнозировал и конкретно в отношении главы российского государства.